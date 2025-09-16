Leandro Andrade, jogador do Qarabag e internacional por Cabo Verde, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória sobre o Benfica por 3-2:

Análise à vitória sobre o Benfica

«Tivemos um início atribulado e simplesmente continuámos a acreditar que podíamos retirar algo do jogo. Fizemos uma "remontada". Já sabia que ia ser uma experiência espetacular, com o desfecho do jogo ainda se tornou um dia mais bonito para nós. Tentei pensar nisto todos os dias, vir a um estádio em que assisti a muitos jogos enquanto criança e marcar um golo. Há que acreditar que as coisas são possíveis, mesmo que pareça difícil.»

Dificuldades que encontraram no Estádio da Luz

«Foi um jogo difícil, o Benfica tem muita qualidade e nós sabemos o quanto tivemos de lutar para que isto acontecesse. O 2-0 é um resultado muito perigoso no futebol, porque se a outra equipa consegue fazer o 2-1 vira por completo a confiança do jogo. Foi o que aconteceu. Queremos manter os pés assentes no chão e ir jogo a jogo. Viemos ao Estádio da Luz a acreditar que podíamos levar pontos daqui.»