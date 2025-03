Álvaro Carreras em declarações à UEFA depois da derrota do Benfica, no Estádio da Luz, diante do Barcelona (0-1), em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O Lateral espanhol viu um cartão amarelo que o afasta do segundo jogo.

«É um resultado que nos deixa com um amargo na boca, tínhamos o jogo bem encaminhado, mas no final não fizemos tudo bem, não soubemos aproveitar os espaços, mas confio que a equipa na segunda mão vai recuperar isto».

O Benfica foi uma equipa corajosa, mas ficou a sensação que podia ter arriscado mais um pouco. Concordas?

«Sim, vou voltar a ver o jogo, como faço sempre, gosto de analisar. O golo deles surge de um mau passe nosso que nos lixa, o Raphinha estava atento. Agora, a seguir, temos a Liga aqui que é superimportante para nós e na segunda mão tenho a certeza que vamos recuperar».

Um amarelo que te afasta do segundo jogo?

«Foi um mau controlo diante do Koundé. Sabia que tinha de ir com cuidado, mas tive de arriscar e correu assim».

Desiludido por falhar o jogo em Barcelona?

«Sim, mas confio plenamente na equipa e acredito que quem jogar vai fazê-lo bem».