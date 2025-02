Zeki Amdouni, jogador do Benfica, em declarações na Flash Interview da Sport TV depois do empate 3-3 frente ao Mónaco na segunda mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões:

[Como é que viu este jogo? Muito difícil?]

«Sim, claro que a primeira parte foi um jogo difícil, mas no final acho que conseguimos garantir o resultado. Eles não marcaram muito na primeira parte, o que nos ajudou muito. E depois, no final da segunda parte, tentámos jogar e segurar a bola. E sim, um jogo como este pode acontecer, mas no final, a qualificação é a coisa mais importante e estamos felizes agora.»

[Foi importante para a equipa na segunda parte?]

«Sim, sabemos que num jogo como este os suplentes são muito importante para ajudar a defender e também a atacar. E eu tentei fazer o meu melhor e com a confiança do treinador. Sim, dei o meu melhor.»

[Como se sente no Benfica? Está contente?]

«Sim, estou feliz com a minha situação. Por vezes, espero jogar mais, é normal. Mas no final estou feliz. Viemos do campeonato e, no campeonato, acho que estamos a dois pontos do Sporting. Na Liga dos Campeões passámos para a próxima ronda e sim, vamos ver agora.»

[Barcelona ou o Liverpool na próxima ronda?]

«Vamos ver o que vai acontecer. Não tenho opinião formada.»