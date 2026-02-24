Álvaro Arbeloa antevê o jogo decisivo frente ao Benfica, no apuramento para os «oitavos» da Liga dos Campeões e garante que a ausência de Mourinho devido a suspensão não vai afetar a vontade do Benfica em «dificultar» a vida aos merengues:

Ausência de Mourinho no banco de suplentes...

«A equipa está focada em fazer um grande jogo. Não é a primeira vez que (Mourinho) não está no banco de suplentes e acredito que vai preparar a equipa da melhor forma para que estejam num grande nível. Espero um grande Benfica, uma grande equipa que nos vai dificultar a vida, esperamos que seja um grande espetáculo e que ganhe o Real Madrid.»

Momento de Mbappé e dois jogos sem marcar

«Está preparado para jogar amanhã, ao dia de hoje é o mais importante. O importante é o compromisso que demonstra com os colegas, comigo e com os adeptos. O esforço que está a fazer é muito bom, qualquer defesa que o apanha pela frente sabe que a qualquer momento consegue resolver um jogo. Está apto para amanhã e vamos precisar dele.»

Antevisão ao jogo decisivo contra o Benfica?

«Espero um Real Madrid parecido ao que vimos em Lisboa, é o que quero e desejo. Vai ser um jogo muito especial, uma grande noite de Champions, no Bernabéu, e sabemos a importância dos adeptos. Só pensamos em ganhar o jogo e passar a eliminatória.»