Youssef En-Nesyri, uma das grandes figuras do Fenerbahçe de José Mourinho, está em dúvida para o jogo desta quarta-feira, depois de ter trabalhado de forma condicionada no treino que a equipa realizou no Estádio da Luz.

Nos quinze minutos a que a comunicação social teve acesso, o internacional marroquino treinou à parte dos companheiros e acabou mesmo por recolher mais cedo aos balneários, acompanhado por elementos da equipa médica.

En-Nesyri já participou em cinco jogos oficiais esta temporada, incluindo o primeiro jogo com o Benfica, nos quais marcou um golo e fez uma assistência.

Cenk Tosun, que estava lesionado, neste esteve no relvado.

Recordamos que o jogo está marcado para as 20h00 desta quarta-feira e vale uma vaga na fase liga da Champions, depois do empate sem golos registado em Istambul.