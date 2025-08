Evann Guessand é baixa de peso na equipa do Nice para o jogo contra o Benfica, da primeira mão da 3.ª pré-eliminatória de acesso à fase de Liga da Champions.

A notícia foi confirmada pelo diretor desportivo da equipa francesa, durante a apresentação do reforço Kojo Oppong, esta segunda-feira. O avançado costa-marfinense tem um desconforto num joelho desde o particular de pré-temporada frente ao Sheffield United. Além disso, o dirigente confessa que existem negociações pelo passe do atleta, que tem sido associado a clubes da Liga Inglesa.

«Evann Guessand não vai poder jogar nos próximos jogos. Há negociações pelo jogador, porque é importante e teve uma época fantástica em 2024/25. Ainda assim, não há nada concreto, mas tanto o clube, como o jogador, já recebeu propostas», afirmou.

Recorde-se que Guessand foi o melhor marcador da equipa, na última temporada, com um total de 13 golos e ainda nove assistências em 42 jogos.