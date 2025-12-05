A UEFA anunciou esta sexta-feira que reduziu de três para dois jogos a suspensão aplicada a Luis Díaz, mas o extremo colombiano continuará indisponível para o jogo entre Bayern Munique e Sporting, da sexta jornada da fase de liga da Champions.

O organismo revelou que o recurso apresentado pelos bávaros foi aceite, embora sem detalhar os fundamentos da decisão. Díaz tinha sido suspenso por «jogo violento grave», após ser expulso nos descontos da primeira parte da vitória do Bayern no terreno do PSG (2-1), a 4 de novembro, em jogo da quarta ronda. O lance resultou numa lesão no tornozelo esquerdo de Achraf Hakimi, que continua afastado dos relvados.

O colombiano, que já cumpriu um dos jogos de suspensão na derrota em Londres frente ao Arsenal (3-1), falhará agora o encontro frente ao Sporting, marcado para 9 de dezembro, na Allianz Arena. Poderá regressar na jornada seguinte, frente ao Union Saint-Gilloise, em 21 de janeiro.

O Bayern chega à sexta jornada da fase de liga com 12 pontos, ocupando o terceiro lugar, enquanto o Sporting é oitavo, com dez. O duelo tem início marcado para as 17h45 e terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.