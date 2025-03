Fredrik Aursnes, jogador do Benfica, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do Barcelona (0-1), no Estádio da Luz, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões:

Um mau resultado para o Benfica, tendo em conta que teve várias oportunidades para marcar?

«Sim, foi um mau resultado, tivemos uma grande oportunidade hoje, especialmente depois do cartão vermelho, portanto é um resultado muito frustrante. Criámos muitas oportunidades, mas infelizmente não marcámos».

Como explica esta exibição do Benfica?

«Penso que estávamos a sofrer um pouco no início, mas depois da expulsão o jogo ficou diferente, mas infelizmente não conseguimos marcar um golo. Controlámos o jogo depois do cartão vermelho, como devíamos, mas a bola não quis ir para as redes».

O que é o Benfica pode fazer agora na segunda mão em Barcelona?

«Acreditamos que podemos ir lá e vencer, claro, temos de acreditar, dar o nosso melhor e ver até onde podemos ir».