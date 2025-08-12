Bruno Lage, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória do Benfica sobre o Nice por 2-0:

[Exibição de Aursnes e o impacto do norueguês no novo sistema do Benfica?]

«A resposta é a ovação que o Estádio da Luz deu ao Aursnes, já tenho muitos jogos pelo Benfica e não me recordo de uma ovação assim tão grande a um jogador. É o reconhecimento do trabalho e do espírito de equipa que ele oferece. O maior elogio que posso dar, independentemente de quanto custa ou não, é a ovação dos adeptos à equipa.»

«Ele gosta de jogar do lado direito e percebe os movimentos dos colegas que estão próximos. É um jogador tecnicamente evoluído e qualquer treinador fica satisfeito por trabalhar com este tipo de jogadores. Temos um bom grupo e as pessoas são bem recebidas. Há um longo caminho, um objetivo maior de fazer boas exibições e oferecer títulos aos adeptos.»

[Utilização de Aktürkoglu impede o jogador de atuar pelo Fenerbahçe contra o Benfica]

«Foi uma opção, sentimos que podíamos reforçar aquela zona do terreno. O Aursnes fez 80 minutos e tínhamos de reforçar as alas. O Aktürkoglu era o jogador ideal para o substituir.»