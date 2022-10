Bah, defesa do Benfica, em declarações à Eleven, após o empate 1-1 com o PSG, em Paris, na quarta jornada da Liga dos Campeões 2022/23. As duas equipas mantêm-se no topo do Grupo H com oito pontos:

«Jogo difícil contra Mbappé? Quando se joga contra jogadores de classe mundial é sempre difícil, mas lidámos bem com eles e desde o primeiro jogo que sabíamos que podíamos marcar e jogámos bem. Tivemos de acreditar em nós, mostrámos em jogos anteriores que podemos jogar bem e vencer qualquer equipa. Não vencemos hoje, mas jogámos bem. Sabíamos que ia ser um grupo difícil, mas não sei se estou surpreendido. Estou contente»