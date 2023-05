O Benfica e o FC Porto vão ganhar mais dinheiro à cabeça na próxima Liga dos Campeões do que aquilo que averbaram em 2022/23. José Mourinho também poderá trazer boas notícias aos dois clubes portugueses no fator financeiro, caso vença a Liga Europa. E o Sp. Braga pode ter implicações também para águias e dragões.

A UEFA ainda não confirmou os prémios monetários para a próxima época, mas pelo menos deve mantê-los, como aconteceu na temporada que agora acaba.

Assim, por participar na fase de grupos, cada clube recebe 15,64 milhões de euros. Isto é igual para as 32 equipas. No entanto, há um valor associado ao Ranking a 10 anos da UEFA que tem de ser somado e esse difere de clube para clube.

O Ranking 10 anos da UEFA atualizado antes da final da Liga Europa

O 32º segundo emblema deste ranking, ou seja, o último da lista, recebe 1,137 milhões de euros. O penúltimo recebe 1,137+1,137, o antepenúltimo 1,137+1,137+1,137 e por aí fora até ao Real Madrid, que encabeça este ranking histórico: os madrilenos recebem 1,1137x 32, ou seja, 36,384 milhões de euros.

O FC Porto é o clube português mais bem posicionado neste Ranking a 10 anos, ao ocupar a 13.ª posição. O Benfica ocupa a 15.ª. Nesse sentido, os dragões deviam receber 22,74 milhões por essa posição e as águias 20,466. Mas tal como sucedeu na época passada, ambos beneficiam da ausência da Champions League de equipas que estão acima na hierarquia.

Neste ano que acaba, o FC Porto beneficiou do facto de o Manchester United não jogar a Liga dos Campeões ao passo que o Benfica subiu porque também o Arsenal falhou a Champions.

Nesta época, o cenário é ainda melhor para as equipas nacionais que já estão qualificadas para a fase de grupos e que até já sabem em que potes vão ficar no sorteio.

Juventus, Chelsea e Liverpool não vão estar na Liga dos Campeões 2023/24 o que, só por si, faz com que FC Porto e Benfica subam três posições. E, por aí, somarem mais 3,4 milhões do que o Ranking fazia prever. Porém, como se disse, José Mourinho pode dar mais uma ajuda.

Caso a Roma vença o Sevilha e conquiste a Liga Europa, os andaluzes também saem da frente e, em vez de três posições, FC Porto e Benfica sobem quatro. Ou seja, ganham mais 4,548 milhões. A Roma está perto do Benfica, a dez pontos, mas em caso de triunfo não consegue apanhar as águias nesta época.

À esquerda, o ranking atual sem retirar equipas que já se sabe que não vão à Champions;

À direita, o ranking sem equipas que não vão à Champions e caso o Sevilha saia derrotado da final da Liga Europa

A diferença está aqui: o FC Porto recebeu 39,517 milhões de euros em 2022/23 só por estar na Liga dos Campeões. Agora, sem o Sevilha na equação, pode fazer 42,928 milhões de euros, enquanto o Benfica passa de 38,380M€ para 40,554 M€.

E o Sp. Braga? Obviamente, se chegar à fase de grupos, também beneficiará dos ausentes. Neste momento, o cenário para os minhotos é de receberem os 15,54 M€+11,37, num total de 26,91M€, por poderem vir a ser a 23.ª equipa da lista.

Ainda assim, à frente do Sp. Braga há muitas equipas que ainda podem sair, uma vez que não têm ainda presença garantida, como por exemplo o Dínamo Kiev ou o PSV Eindhoven que, tal como os minhotos, ainda têm de jogar a qualificação para a prova.

Prémios por jogo, por fase e como funciona o Market Pool

Como se disse, há ainda montantes por desempenho, que são conseguidos após a bola começar a rolar.

Falta a UEFA confirmar os valores, mas se eles forem iguais aos de 2022/23, significa que cada vitória na fase de grupos vale 2.8 milhões. Um empate tem um prémio de 930 mil euros e a passagem a diferentes fases da Champions também traz dinheiro associado.

Assim: passar aos oitavos de final valeu 9,6 milhões de euros a cada clube, os quartos deram 10.6M€, a qualificação para as meias-finais 12,5M€ e chegar à final deu 15.5M€. O campeão europeu ainda ganha 4,5 milhões pela conquista e 3,5 pela presença na Supertaça Europeia (cujo vencedor arrecada um milhão).

Há, porém, outro fator a ter em conta quando se fazem as contas ao dinheiro a receber por uma Liga dos Campeões: o market pool, que nesta época foi de 300,3 milhões de euros no total.

Decore o número: 300,3.

Metade disto é distribuído aos clubes com base no mercado TV de cada país que representam da fase de grupos em diante e no desempenho que tiveram no campeonato doméstico.

No caso português, o Benfica recebe 45% porque é campeão, o FC Porto 35% e, caso se qualifique, o Sp. Braga ganha 20%. Se os arsenalistas falharem o acesso à Champions, esse dinheiro é distribuído por águias (55%) e dragões (45%).

Lembra-se do número? É 300,3. Se metade disto tem a ver com o mercado de TV, a outra metade é distribuída consoante o número de jogos que uma equipa faz na Liga dos Campeões.

Sempre que um clube (por exemplo o Arsenal) de determinada federação (inglesa) for eliminado a partir dos oitavos, 10 por cento do market pool dessa federação (Inglaterra) será deduzido e alocado a esse clube (Arsenal).

No fundo, para se saber a totalidade dos prémios a receber pela presença e prestação na UEFA Champions League é preciso ter em consideração vários fatores.

O montante fixo pela presença na fase de grupos

O montante a receber pelo Ranking a 10 anos

Número de vitórias e empates

Fases a que se chega: oitavos, quartos, meias, final

O valor final e global do Market Pool

A composição dos clubes participantes

O número de clubes participantes de uma determinada federação

A posição dos clubes na liga nacional anterior

O número de jogos na prova de um determinado clube