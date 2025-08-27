Bruno Lage recupera praticamente o onze que tinha elegido para o jogo da primeira mão, em Istambul, lançando apenas Leandro Barreiro para o lugar do castigado Florentino. José Mourinho também faz apenas uma alteração em relação ao nulo da primeira mão.

Acompanhe do Benfica-Fenerbahçe no AO VIVO

Dois treinadores de Setúbal com fortes convicções que, depois de rodarem as equipas nos respetivos campeonatos, recuperam agora os onzes do primeiro jogo para o segundo duelo.

Se no Benfica a novidade no Benfica é Barreiro, no Fenerbahçe chama-se Anderson Talisca, antigo jogador do Benfica que foi suplente na primeira mão e agora joga como titular.

O jogador sacrificado por Mourinho, para a entrada do brasileiro, é Jhon Durán, reforço que o Fenerbançe contratou ao Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

Uma referência ainda para Akturköglu, jogador que continuou a ser notícia ao longo da semana, como potencial reforço do Fenerbahçe, mas, que, tal como já tinha acontecido na primeira mão, volta a integrar as primeiras opções de Bruno Lage.

As equipas oficiais:

BENFICA: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Enzo Barrenechea, Richard Ríos e Leandro Barreiro; Aursnes, Pavlidis e Aktürkoglu.

Suplentes: Samuel Soares, Obrador, Ivanovic, Schjelderup, Prestianni, Henrique Araújo, Tomás Araújo, Tiago Gouveia, Gonçalo Oliveira, João Veloso, Leandro Santos e Diogo Prioste.

FENERBAHÇE: Livakovic; Muldur, Skriniar e Oosterwolde; Nélson Semedo, Fred, Amrabat, Szymanski e Brown; Talisca e En-Nesyri.

Suplentes: Írfan Can Egribayat, Soyuncu, Yuksek, Djiku, Durán, Yigit Efe Demir, Írfan Can Kajveci, Cengiz Under, Mercan, Bartug Elmaz, Oguz Aydin e Yusuf Akçiçek.