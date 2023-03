O Benfica informou esta sexta-feira que a venda de bilhetes para a visita ao Inter de Milão, na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, começa a 3 de abril (segunda-feira).

A prioridade será dada aos detentores de Red Pass com assiduidade nas partidas da Liga disputadas no Estádio da Luz e, na terça-feira, abre a venda de ingressos aos sócios com Red Pass que estiveram em 12 ou menos jogos.

Já a 5 de abril, os restantes sócios podem comprar bilhetes, sendo que aqueles que vivem em França, Luxemburgo, Reino Unido, Alemanha, Bélgica, Países Baixos, Áustria, Espanha ou Itália só poderão comprar ingresso no dia seguinte, ou seja, dia 6.

Os bilhetes têm um custo de 60 euros.

O duelo entre Benfica e Inter, no Estádio Giuseppe Meazza, está marcado para as 20h00 do dia 19 de abril.