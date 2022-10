A UEFA informou que o jogo desta noite entre o Benfica e a Juventus, relatico à quinta jornada da Liga dos Campeões, não vai contar com a tecnologia de linha de golo, devido às obras, promovidas no clube no Estádio da Luz, sem conhecimento do organismo.

«Antes do jogo da UEFA Champions League entre Benfica e Juventus, o clube da casa – sem o conhecimento da UEFA e do fornecedor de tecnologia de linha de golo da UEFA – encomendou obras no estádio, o que tornou disfuncional o sistema de tecnologia de linha de golo instalado», começa por informar o organismo europeu num comunicado divulgado esta terça-feira.

Os regulamentos da Liga dos Campeões obrigam a utilização da tecnologia de golo, mas a UEFA explica que, neste caso, não haverá tempo para instalar um novo sistema até ao início do jogo.

«Infelizmente, não será possível substituir e instalar um novo sistema a tempo da partida e, portanto, a partida será realizada sem o uso de tecnologia de linha de golo, conforme os regulamentos da UEFA Champions League», acrescenta ainda a UEFA.