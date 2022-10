A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) deteve duas pessoas por especulação e venda irregular de bilhetes para o jogo entre Benfica e Paris Saint-Germain, da Liga dos Campeões.

Em comunicado é explicado que as detenções estiveram relacionadas com a venda de dois bilhetes, com o valor facial de 40 e 65 euros, e que estavam a ser negociados por 250 e 200 euros, respetivamente.

Os detidos vão ser presentes para audiência de julgamento em processo sumário, nesta quinta-feira.