O Benfica volta a defrontar o Real Madrid esta terça-feira em jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, pouco mais de duas semanas depois da histórica vitória que abriu caminho para este reencontro, com um golo de Trubin nos descontos que ficou registado com letras de ouro na história do clube da Luz. Um jogo em que o Benfica vai reaparecer com vários jogadores recuperados, enquanto o Real Madrid chegou a Lisboa desfalcado de algumas peças importantes.

José Mourinho anunciou em plena conferência e imprensa que Dedic e Aursnes estão recuperados e garantiu que, à partida, vão mesmo ser titulares esta noite. «A minha ideia é que sim, que estão para jogar a titulares. E digo mais: ou são titulares ou não vão ao jogo, porque não ficam no banco. Só se acontecer alguma coisa no treino de amanhã é que não serão titulares, porque hoje estão prontos para isso», referiu.

O treinador foi mais longe e anunciou ainda que Richard Ríos e Alexander Bah também estão totalmente recuperados, garantindo, assim, um Benfica na máxima força. «O Ríos e o Bah também estão para jogar. Temos quase todos para jogar amanhã. O João Veloso e o Joshua Wynder estão fora. De resto, estão todos. Ríos está dentro e Bah também está dentro. Agora tenho um bom plantel, um plantel equilibrado, com opções, com miúdos que aparecem, crescem, que vão tendo os seus minutos. Temos um plantel que me dá muitas opções», referiu ainda.

Com tantas opções fica mais difícil prever o onze inicial que vai entrar em campo esta noite, mas, pelas palavras do treinador, Dedic e Aursnes estão na linha da frente e deverão mesmo ir a jogo.

Mais problemas para Álvaro Arbeloa que já não podia contar com Raul Asencio e Rodrygo, expulsos no Estádio da Luz, e também não vai poder contar com os lesionados Bellingham e Éder Militão. Em sentido contrário, Kylian Mbappé, que não foi utilizado frente à Real Sociedad, viajou com a equipa para Lisboa.

