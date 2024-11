O Benfica venceu o Monaco com uma reviravolta no principado com dois golos marcados por jogadores que saltaram do banco. Bruno Lage realçou isso mesmo no final do jogo, dando especial relevância à «martelada» de Arthur Cabral, no golo que permitiu ao Benfica chegar ao empate, aos 85 minutos, antes de Amdouni marcar o golo da vitória.

Dois golos com assistências de Di María, mas com finalização de dois suplentes, como destacou o treinador em conferência de imprensa.

«Representa em primeiro lugar a qualidade do nosso plantel e em segundo lugar aquilo que tenho dito desde o primeiro dia, que nós confiamos em todos, precisamos de todos. A jogar de três em três dias, com cinco substituições e a jogar jogos com esta qualidade, dinâmica e com esta intensidade. Precisamos de todos, até mesmo para mexer o jogo em termos estratégicos, tal como aconteceu», começou por enunciar.

O treinador abriu depois um parenteses para destacar o golo de Arthur Cabral que já tinha sido ovacionado, na Luz, no jogo diante do Estrela da Amadora. «Vou puxar um bocadinho pelo golo do Arthur. Eu brinco muito com ele, foi uma martelada à Arthur. Ele faz isto muitas vezes no treino, ele já no último jogo tinha feito um jogo muito bom até ao momento em que, por volta dos 60 minutos, não tinha feito nenhum golo, mas tinha feito realmente um jogo muito bom. Este golo do Arthur começou a ser construído no momento em que os colegas o ajudaram e o enorme apoio do Estádio da Luz, todos à volta do jogador», destacou.

Um banco que permite recarregar a energia da equipa em momentos cruciais do jogo. «Este é mais um exemplo que trazemos hoje. Olhamos para trás, para o último jogo, com energia positiva, num ambiente favorável, os jogadores sentem-se muito mais confortáveis para jogar, para responder e para render. Esta é também a minha forma de liderar, olhar para eles, compreendê-los, não deixar ninguém para trás», acrescentou.

No mesmo sentido, o treinador também destacou a entrada de Leandro Barreiro, nos instantes finais do jogo, já com o Benfica em vantagem. «Hoje o Leandro também foi muito importante, num determinado momento, em que temos o controlo do jogo. Desde que cá estamos, sempre que temos a oportunidade, os que saem do banco é para ajudar, por isso, é olhar para eles dessa maneira e depois ter a coragem de decidir o que é melhor para a equipa. Independentemente do estatuto, aquilo que é mais importante é a equipa. O rendimento da equipa é que nos traduz em golos, em pontos e os três pontos são muito importantes para nós como disse ontem», referiu ainda.