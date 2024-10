Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações à Sport TV, depois da derrota, no Estádio da Luz, diante do Feyenoord (1-3), em jogo da terceira jornada da Liga dos Campeões:

O que falhou na abordagem a este jogo?

- Acima de tudo não fomos competentes. Acho que a forma como sofremos os três golos, deixa-nos um pouco de lamento. Acho que a equipa até entrou bem, a encontrar os espaços que tínhamos definido, a pressionar, mas depois a forma como sofremos o primeiro golo é estranha. É um pontapé de baliza nosso, a bola sai frouxa, muita gente atrás da linha da bola e fomos permeáveis. A bola entrou facilmente dentro da área, quer no primeiro, quer no segundo golo. Tentámos corrigir ao intervalo, a equipa voltou a ter a dinâmica que queríamos, as alterações ajudaram. Acho que com o 2-1, a equipa voltou a crescer, o estádio voltou com uma energia muito forte para nos apoiar, mas depois voltámos a sofrer numa desconcentração numa bola parada que praticamente termina o jogo.

O 3-1 é um espelho do que foi o Benfica esta noite?

- Não, não fomos surpreendidos. A maneira como sofremos o golo é que nos deixa fora do jogo. Fomos pressionantes, tivemos a bola, soubemos procurar os espaços. Tivemos as nossas oportunidades. Depois do primeiro golo do Feyenoord, temos uma excelente oportunidade pelo Bah que não entra. O empate acabava por surgir. Acho que, em termos de balanço, é lamentar a forma como sofremos o golo. No lado positivo está a atitude que a equipa teve na segunda parte. Pena o 3-1 porque termina o jogo.

O que disse aos jogadores ao intervalo?

- Fundamentalmente para esquecer a primeira parte, não olhar para os golos sofridos, trazer uma nova energia. Sabíamos que se marcássemos íamos ter os adeptos do nosso lado. Foi pena não termos aproveitado o 2-1 para continuar. Tivemos oportunidades, lembro-me de uma do Pavlidis. Mas quando fizemos o 2-1 não soubemos aproveitar a energia do público para conseguir mais um golo.

Depois de seis vitórias consecutivas, como se prepara a equipa para reagir à derrota?

Foi o que acabámos de fazer. Temos um longo caminho a fazer. Vamos analisar o que aconteceu hoje, mas o nosso foco tem de ser energia renovada para domingo darmos uma resposta à Benfica. No domingo, frente ao Rio Ave, temos de estar muito bem no jogo.

Vem aí jogos difíceis, o Benfica mantém os objetivos na Champions?

Claro que sim, os jogos são todos difíceis. Todos os adversários trazem problemas. No domingo já vamos ter um adversário muito competente que joga com uma linha de cinco. Os objetivos mantêm-se. Sabemos que não temos margem de erro na Liga, na Taça da Liga e na Taça de Portugal é igual. Aqui, lamento os nossos golos sofridos e não termos aproveitado a energia do 2-1. É o momento de estarmos todos juntos. Domingo teremos uma resposta à Benfica.