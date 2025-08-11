O Benfica joga esta terça-feira frente ao Nice a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Champions, numa pré-temporada que tem sido mais reduzida do que o habitual devido ao Mundial de Clubes.

«Nós estamos a fazer uma pré-época com jogos oficiais. Nós fizemos o nosso primeiro jogo com o Estoril, depois o Fenerbahçe, o Sporting na Supertaça, amanhã vamos fazer o quinto jogo, fizemos o 20.º treino», começou por dizer o treinador dos encarnados em conferência de imprensa.

«Temos tido essa felicidade e também competência de termos vencido aquilo que eu disse que era o nosso maior adversário, que era a falta de tempo», acrescentou.

De recordar, as águias jogam esta terça-feira frente ao Nice, uma partida que terá transmissão em direto na TVI a partir das 20h.