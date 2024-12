Declarações do treinador do Benfica, Bruno Lage, à Sport TV, após o empate ante o Bolonha (0-0), em jogo da 6.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões:

«Exibição a crescer, temos uma boa entrada no jogo, infelizmente o golo do Pavlidis estava fora de jogo. Depois, o Bolonha com alguma confiança, soube jogar à largura, mas a equipa soube estar junta, não permitiu oportunidades no melhor momento do Bolonha, aos 10 aos 25 minutos. A partir daí, a nossa equipa a crescer e excelente oportunidade do Di María a acabar a primeira parte.»

«Depois, a segunda parte é completamente nossa, com várias oportunidades, proporcionámos ao guarda-redes adversário uma noite fantástica, há três ou quatro oportunidades de golo em que faz defesas muito boas. Felizes pela exibição, mas frustrados com o resultado. Merecíamos muito mais pelo que criámos, mas são dez pontos neste novo formato, vamos fechar agora a Liga dos Campeões esse ano e focar já no AVS.»

[Pontuação:] «É a primeira vez neste formato, não sabemos o que dez pontos podem significar. O que pode significar é que o Benfica vai jogar com a Juventus e com o Barcelona com a mesma mentalidade e ambição, mas só no próximo ano. Agora é recuperar, temos três dias para preparar o próximo jogo.»