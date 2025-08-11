O Benfica joga esta terça-feira a segunda mão da eliminatória com o Nice para garantir um lugar no play-off da Liga dos Campeões.

Na conferência de imprensa de antevisão do encontro, Bruno Lage foi várias vezes interpelado sobre o tema «mercado», mas também do comunicado do Sporting sobre a Supertaça. No entanto, o técnico dos encarnados não quis responder a nada que não fosse «Nice, Nice, Nice».

«Nós temos um jogo muito importante para nós amanhã. O apoio dos adeptos é fundamental e a eliminatória está longe de estar decidida. Nós temos ainda uma tarefa a concluir e, como tal, temos de entrar com enorme determinação», começou por dizer Lage, sem revelar qual o ataque do Benfica que vai entrar em campo esta terça-feira.

«Cada jogo tem a sua estratégia. Num curto espaço de tempo, o entendimento entre os dois [n.d.r.: Pavlidis e Ivanovic] foi muito bom, o que nos deixa realmente muito satisfeitos. Por isso, para nós, o importante, independentemente de jogar com os dois, é sentirmos que o trabalho do Ivanović, do Pavlidis e do Henrique Araújo tem sido muito bom. Por isso, independentemente de quem jogue, temos de entrar determinados para concluir a tarefa que iniciámos em Nice», concluiu.

De recordar, as águias jogam esta terça-feira frente ao Nice, uma partida que terá transmissão em direto na TVI a partir das 20h.