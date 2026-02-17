Declarações do jogador do Real Madrid, Eduardo Camavinga, à SportTV, após a vitória por 1-0 ante o Benfica, no jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões:

Jogo:

«Primeiro, sofremos juntos, na primeira parte conseguimos muitas ocasiões, defendemos e atacámos juntos. Tínhamos um plano, que não vou revelar hoje, porque ainda há uma segunda mão, mas houve coisas que o treinador me disse para fazer e penso que as fiz bem, pela equipa.»

Caso com Vinicius após o golo:

«Não, há coisas que não são futebol. O jogo parou um pouco por causa disso, são coisas que não têm lugar no futebol. Não estou contente com isso, são coisas que não podem acontecer.»

Segunda mão:

«Ganhar, é simples.»

RELACIONADOS
Champions: Benfica-Real Madrid, 0-1 (crónica)
Champions: Benfica-Real Madrid, 0-1 (destaques)
Mourinho: «Vinicius? Quem faz aquele golo, não acaba com o jogo. Ele acabou»
Arbeloa: «Têm de perguntar ao Prestianni o que ele disse ao Vini»
Benfica-Real Madrid: árbitro faz gesto de racismo e interrompe o jogo