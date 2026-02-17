Liga Campeões
Camavinga: «Há coisas que não têm lugar no futebol»
Jogador do Real Madrid fala do caso com Vinicius após a vitória ante o Benfica e aponta a «ganhar» no jogo da segunda mão
Declarações do jogador do Real Madrid, Eduardo Camavinga, à SportTV, após a vitória por 1-0 ante o Benfica, no jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões:
Jogo:
«Primeiro, sofremos juntos, na primeira parte conseguimos muitas ocasiões, defendemos e atacámos juntos. Tínhamos um plano, que não vou revelar hoje, porque ainda há uma segunda mão, mas houve coisas que o treinador me disse para fazer e penso que as fiz bem, pela equipa.»
Caso com Vinicius após o golo:
«Não, há coisas que não são futebol. O jogo parou um pouco por causa disso, são coisas que não têm lugar no futebol. Não estou contente com isso, são coisas que não podem acontecer.»
Segunda mão:
«Ganhar, é simples.»
