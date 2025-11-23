A UEFA elegeu o árbitro alemão Sven Jablonski para arbitrar a deslocação do Benfica ao terreno do Ajax, na próxima terça-feira, em jogo da quinta jornada da fase liga da Champions.

O juiz alemão, de 35 anos, vai contar com o apoio dos auxilares Eduard Beitinger e Stefan Lupp, enquanto Tobias Reichel vai desempenhar as funções de quarto árbitro e Robert Schroder será o VAR de serviço.

É apenas o segundo jogo deste árbitro na Liga dos Campeões depois de se ter estreado, já esta época, no duelo entre o Pafos e o Villarreal.

Apesar de nunca ter arbitrados jogos com equipas portuguesas, Sven Jablonski, que é bancário, já esteve no Dragão e na Pedreira como quarto árbitro.

Recordamos que tanto o Benfica como o Ajax procuram ainda os primeiros pontos nesta competição. O jogo está marcado para as 17h45 da próxima terça-feira.

Nas nomeações para os jogos de terça-feira também está o árbitro português João Pinheiro, eleito para apitar na receção do Manchester City ao Bayer Leverkusen. A equipa portuguesa conta ainda com Bruno Jesus e Luciano Maia, como auxiliares, com João Gonçalves, como quarto árbitro, e Tiago Martins, como VAR.