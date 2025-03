François Letexier é o árbitro do Barcelona-Benfica, jogo da 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, confirmou a UEFA, na manhã deste domingo.

O francês de 35 anos vai ser auxiliado por Cyril Mugnier e por Mehdi Rahmouni. Stéphanie Frappart vai exercer funções de quarto árbitro. No vídeo-árbitro vai estar Jerôme Brisard, assistido por Willy Delajod.

Letexier volta a apitar um jogo de uma equipa portuguesa, depois de ter estado no Roma-FC Porto, da 2.ª mão do play-off de acesso aos oitavos de final, a 20 de fevereiro. Um jogo que a Roma ganhou por 3-2, resultado que ditou a eliminação do FC Porto das competições europeias.

Esta época, Letexier já apitou um jogo do Barcelona, a vitória por 3-2 ante o Borussia Dortmund, na Alemanha, na fase de liga da Liga dos Campeões.

O Barcelona-Benfica está agendado para as 17h45 de terça-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.