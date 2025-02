O árbitro italiano Maurizio Mariani vai dirigir o Mónaco-Benfica, jogo da 1.ª mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, confirmou a UEFA, na manhã desta segunda-feira.

Mariani, de 42 anos, vai ser auxiliado por Daniele Bindoni e Alberto Tegoni. O quarto árbitro é Luca Pairetto. No vídeo-árbitro vai estar Daniele Chiffi, assistido por Aleandro Di Paolo.

O Mónaco-Benfica está agendado para as 20 horas de quarta-feira, no Stade Louis II. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.