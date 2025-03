O Benfica caiu nos oitavos de final da Liga dos Campeões, com duas derrotas diante do Barcelona, e, desta forma, falhou o objetivo inédito no futebol português de tornar-se o primeiro clube nacional a arrecadar mais de 80 milhões de euros numa única edição da liga milionária.

Nesta edição da Liga dos Campeões, as águias já tinham garantido um encaixe de 71,8 milhões de euros em receitas e, caso eliminassem os catalães, podiam ultrapassar essa marca histórica.

De acordo com o Relatório e Contas do primeiro semestre da SAD encarnada, o Benfica começou esta campanha europeia com um encaixe inicial de 18,62 milhões de euros pela participação na fase de liga, que rendeu mais 8.2 milhões de euros pelas quatro vitórias conquistadas, 700 mil euros pelo empate, além de 400 mil pela redistribuição do remanescente dos empates.

O clube garantiu também 5.775 milhões de euros pelo 16.º lugar na fase de liga, além de um milhão de euros extra por ter ficado entre o nono e o 16º lugar da classificação.

A passagem pelo play-off de acesso aos oitavos de final, onde eliminou o Mónaco (1-0 fora e 3-3 na Luz), valeram mais 11 milhões de euros aos cofres encarnados.

Para além dos encaixes provenientes da performance desportiva, o Benfica recebeu ainda cerca de 25 milhões de euros relativos ao «value pillar», verba relacionada com os direitos televisivos e os coeficientes do ranking de clubes da UEFA.

Caso voltasse e chegar aos quartos de final, o Benfica somaria mais 12,5 milhões de euros, elevando o total para 84.3 milhões, um valor que superaria os 79,2 milhões arrecadados pelo FC Porto em 2018/19 - o atual recorde nacional – e os 72,5 milhões que as águias garantiram na temporada 2022/23, quando atingiram os quartos de final.

Até ao final da competição, a UEFA vai ainda atribuir 15 milhões de euros aos semifinalistas, 18,5 milhões aos finalistas e um total de 11 milhões ao campeão – 6,5 milhões pela vitória e mais 4,5 milhões pelo acesso à Supertaça Europeia.