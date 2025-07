A UEFA confirmou esta quarta-feira os horários dos jogos do Benfica com o Nice, relativos à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Assim, a equipa de Bruno Lage vai jogar a primeira mão, em França, às 20h00 do dia 6 de agosto, uma quarta-feira, e depois recebe a equipa francesa, às 20h00 do dia 12 do mesmo mês, uma terça-feira.

Olhando para o calendário, o Benfica vai, assim, jogar a primeira mão seis dias depois da Supertaça com o Sporting, que está marcada para 31 de julho, e quatro dias antes da estreia na nova edição da Liga, em casa, frente ao Rio Ave, a 10 de agosto, embora esta data possa ainda ser alterada.

O jogo com a equipa de Vila do Conde deverá ser antecipado para dia 9, caso contrário, os encarnados terão apenas 48 horas para recuperar para o segundo jogo com a equipa francesa.

Depois deste segundo jogo com o Nice, o Benfica vai ao Estádio José Gomes, defrontar o Estrela da Amadora na segunda jornada da Liga que está provisoriamente marcada para 17 de agosto.