O Benfica vai ser cabeça de série e o FC Porto está garantido no Pote 2 da Liga dos Campeões 2023/24. As duas equipas já tinham assegurado a presença na fase de grupos da Champions da próxima temporada, mas à medida que se vão conhecendo as equipas qualificadas, os potes para o sorteio começam a ganhar forma. O Maisfutebol faz-lhe o ponto da situação, com o Sp. Braga incluído, neste caso no Pote 3.

Os encarnados ficariam sempre no Pote 1, uma vez que o campeão de Portugal tem esse direito como sexto país do ranking UEFA. Algo que vai mudar em 2024/25, diga-se.

Aí, o Benfica tem a companhia certa dos campeões de Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França. Isto para além dos vencedores da Liga dos Campeões e Liga Europa. No entanto, a composição do Pote 1 tem, precisamente, na final entre Manchester City e Inter de Milão o primeiro asterisco.

Caso o Inter de Milão vença a final, deixa o Pote 2 (no quadro abaixo é o lugar a seguir ao Manchester United) entrará no Pote 1 e fica praticamente tudo na mesma, faltando saber quem vence a Liga Europa: Roma de José Mourinho ou Sevilha. Uma destas equipas vai ser cabeça de série.

No entanto, as coisas mudam de figura se for o ManCity a ser campeão europeu. Nesse caso, o Feyenoord deixa o Pote 3 e entra no Pote 1 como campeão dos Países Baixos (sétimo país do ranking UEFA), o Inter fica no pote 2 e o Shakhtar Donetsk vai para o Pote 3.

Há, ainda assim, outra alteração: se o City for campeão europeu, o Marselha de Vitinha entra direto na fase de grupos como terceiro classificado de França (5-º país no Ranking UEFA).

O Sp. Braga ficará no Pote 3 caso chegue à fase de grupos da Liga dos Campeões, suceda o que suceda com outros clubes.

O cenário aqui colocado é o de as equipas com melhor coeficiente chegarem à fase de grupos. Ou seja, se os minhotos se qualificarem, e ainda têm de passar por uma eliminatória e um play-off - eliminatórias nas quais serão sempre cabeças de série! - nunca podem cair para o Pote 4 nem subir ao Pote 2.

Nos quadros acima, simplificando, teriam de sair Dínamo Zagreb e Glasgow Rangers para os minhotos subirem e, como se vê, ficariam sempre no mesmo Pote.