Nicolás Otamendi (Benfica) e o português João Cancelo (Man. City) foram nomeados para a onze da semana da Liga dos Campeões.



O internacional argentino fez parte da equipa encarnada que empatou sem golos em Kiev frente ao Dínamo. Por sua vez, o lateral-direito contribuiu com um golo para o triunfo dos ingleses frente ao Leipzig (6-3).



Refira-se que o Ajax, formação que goleou o Sporting por 5-1, é quem mais jogadores «empresta» à equipa ideal escolhida pela UEFA com as presenças de Antony e Haller. De resto, o avançado internacional pela Costa do Marfim foi eleito o jogador da semana.



O onze da semana da Liga dos Campeões: Maignan (AC Milan); João Cancelo (Man. City), Otamendi (Benfica), Cristiano (Sheriff) e Alex Sandro (Juventus); Nkunku (Leipzig), Bellingham (Borussia Dortmund) e Jordan Henderson (Liverpool); Antony (Ajax), Robert Lewandowski (Bayern Munique) e Haller (Ajax).