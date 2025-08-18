O alemão Daniel Siebert foi o escolhido pela UEFA para arbitrar a visita do Benfica ao Fenerbahçe de Mourinho, na próxima quarta-feira, em jogo da primeira mão do play-off de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões.

Siebert, de 41 anos, vai estar acompanhado pelos assistentes Jan Seidel e Dominik Schaal, enquanto Christian Dingert assumirá o papel de quarto árbitro, todos igualmente alemães.

Este será o segundo jogo dos encarnados dirigido por Siebert, depois de ter estado no triunfo do Benfica em Salzburgo (3-1), na fase de grupos da época 2023/24 da Champions.

O encontro entre o Fenerbahçe e o Benfica está agendado para as 20h de quarta-feira, em Istambul e terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol. A segunda mão disputa-se em Lisboa, a 27 de agosto.