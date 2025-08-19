O Benfica partiu na manhã desta terça-feira rumo à Turquia para defrontar o Fenerbahçe de José Mourinho na primeira mão do play-off da Liga dos Campeões.

Passavam poucos minutos das 7h15 quando os 24 jogadores que Bruno Lage para a viagem para Istambul se apresentaram no Aeroporto Humberto Delgado, entre eles, Aktürkoglu que está a ser negociado entre o clube da luz e a formação turca.

Apesar de ter regressado à competição na equipa B, Tomás Araújo ainda não esteve na comitiva encarnada, já Obrador que também participou na partida frente ao Leixões é opção para Bruno Lage.

O treinador do Benfica convocou ainda Leandro Santos, João Veloso e Diogo Prioste. Os três jovens não fizeram parte da convocatória para o último jogo do campeonato frente ao Estrela, mas já tinham sido chamados para a eliminatória contra o Nice.

Rui Costa acompanhou a comitiva encarnada e quase não falou tendo apenas dito que estava «confiante» aos jornalistas presentes no local.

O Benfica joga frente ao Fenerbahçe esta quarta-feira, às 20h, uma partida que terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.

Veja aqui os 24 jogadores chamados por Bruno Lage:

Guarda-redes: Trubin, Diogo Ferreira e Samuel Soares.

Defesas: Otamendi, Leandro Santos, Obrador, Dahl, Dedic, Tiago Gouveia, António Silva e Gonçalo Oliveira.

Médios: Aursnes, Enzo Barrenechea, Leandro Barreiro, Richard Ríos, Florentino, Diogo Prioste e João Veloso.

Avançados: Prestianni, Schjelderup, Pavlidis, Ivanovic, Alturkoglu e Henrique Araújo.