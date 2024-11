Robert Lewandowski e Raphinha igualaram, esta quarta-feira, os avançados Viktor Gyökeres (Sporting) e Harry Kane (Bayern Munique) no topo da lista de melhores marcadores da fase de liga da Liga dos Campeões, ao fim da quarta jornada.

O avançado polaco bisou no triunfo por 5-2 ante o Estrela Vermelha, em Belgrado, num jogo em que Raphinha também marcou um golo.

Na terça-feira, Gyökeres fez um hat-trick na goleada do Sporting ao Manchester City, por 4-1. Já Harry Kane ficou em branco nesta jornada, na vitória do Bayern Munique ante o Benfica, por 1-0, esta quarta-feira.

Seguem-se dois jogadores com quatro golos e o top-20 fica fechado com 14 jogadores que têm três golos, entre eles Kerem Aktürkoglu, do Benfica.

MELHORES MARCADORES

5 GOLOS

Raphinha (Barcelona)

Robert Lewandowski (Barcelona)

Harry Kane (Bayern Munique)

Viktor Gyökeres (Sporting)

4 GOLOS

Jonathan David (Lille)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

3 GOLOS

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Kerem Aktürkoglu (Benfica)

Luis Díaz (Liverpool)

Antoni Milambo (Feyenoord)

Jamie Gittens (Borussia Dortmund)

Tijjani Reijnders (Milan)

Sandro Kulenovic (Dínamo Zagreb)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Erling Haaland (Manchester City)

Abdallah Sima (Brest)

Benjamin Sesko (Leipzig)

Phil Foden (Manchester City)

Dusan Vlahovic (Juventus)

Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)