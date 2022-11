Figura: João Mário

O médio tem sido uma das grandes figuras deste Benfica de João Mário e voltou a sê-lo nesta quarta-feira. Não fez o melhor jogo da época – como a equipa, de resto -, mas surgiu no momento certo a decidir o apuramento no primeiro lugar. Aquele remate que fez o 6-1 seria sempre um grande golo, mas ganhou ainda mais peso por ser o golo que vale ao Benfica o primeiro lugar do grupo.

O momento: a fé de João Mário no último momento (90+2)

Foi fé. Foi esperança. Foi justiça. O remate com que João Mário garantiu o primeiro lugar do grupo ao Benfica, no último suspiro da fase de grupos da Champions, corou trajetória sublime do Benfica na prova. Um golo que teve tanto de decisivo como de belo.

OUTROS DESTAQUES

Alexander Bah

O lateral dinamarquês fez duas assistências na partida, a segunda delas absolutamente deliciosa a deixar Henrique Araújo na cara de Cohen para apontar o quinto golo do Benfica.

Gonçalo Ramos

Acertou no poste nos primeiros minutos. Marcou com um belo golpe de cabeça pouco depois e saiu lesionado logo a seguir. A participação de Ramos na partida foi curta, mas decisiva.

Musa e Henrique Araújo

Os dois avançados que saíram do banco do Benfica durante o jogo fizeram o que se exige a um avançado: marcar golos. O croata entrou ainda na primeira parte marcou a abrir a segunda, enquanto o jovem formado no Seixal entrou aos 82m para começar a dar corpo ao milagre seis minutos depois, ao apontar o 5-1 que deixou as águias a um golo do objetivo.

Lucas Veríssimo

O minuto 88m marca o regresso do central brasileiro aos jogos na equipa principal. Foi pouco tempo, mas Veríssimo esperava por isto há um ano, desde o momento em que se lesionou de forma grave. Ainda vai a tempo do Mundial?