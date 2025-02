Já é conhecida a equipa da semana na Liga dos Campeões e o destaque vai para a presença de Kökcü, assim como os portugueses Vitinha e Nuno Mendes.

O médio do Benfica marcou um dos golos das águias no empate a três golos frente ao Mónaco, no encontro da segunda mão do play-off. Já os internacionais portugueses também estiveram em grande plano na goleada por 7-0 aplicada pelo PSG ao Brest.

Schmeichel (Celtic), Valverde (Real Madrid), Flamingo (PSV), Hancko (Feyenoord), Jashari (Club Brugge), Talbi (Club Brugge), Lang (PSV) e Mbappé (Real Madrid) completam o onze ideal desta semana.