É um dos exercícios de previsão mais complicado da temporada. Face à onda de lesões no Benfica, especialmente no meio-campo, Bruno Lage terá de improvisar diante do Mónaco, na segunda mão do play off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Será o jovem Nuno Félix titular, como médio defensivo, merecendo a confiança de Bruno Lage num grande jogo como estes? A nossa aposta vai num sentido diferente.

Tal como apresentado diante do Santa Clara, num sistema maleável em que Dahl dava largura com bola à equipa e recolhia mais ao centro no momento defensivo, funcionando quase como um interior do lado esquerdo. Kokçu e Barreiro são as únicas certezas do meio-campo.

À frente, Lage tem várias opções. Bruma pode ter ultrapassado Schjelderup na hierarquia e merecer a titularidade, enquanto que do lado direito pode jogar tanto Akturkoglu, como Amdouni.

Já o Mónaco, privado de Al Musrati, Zakaria, Vanderson, Balogun, Golovin e Magassa, deve apresentar-se com: Majecki, Diatta, Kherer, Salisu, Caio Henrique; Akliouche, Lamine Camara, Coulibaly, Ben Seghir; Minamino e Biereth.

