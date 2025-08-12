Champions: os onzes prováveis para o Benfica-Nice
Lage deverá apostar na dupla Ivanovic-Pavlidis na frente e Aktürkoglu fica no banco
O Benfica joga esta terça-feira a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões frente ao Nice.
Os encarnados partem em vantagem depois de terem vencido por 2-0 no duelo em território francês e Lage espera agora conseguir fechar a eliminatória na Luz, desta vez com Aktürkoglu no lote dos disponíveis como anunciou o técnico do Benfica.
Bruno Lage não desvendou se vai utilizar novamente dois avançados na frente, mas é provável que se repita o onze utilizado na primeira mão com Ivanovic e Pavlidis.
O Benfica recebe o Nice com a bola a começar a rolar pelas 20h e vai poder acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol e com transmissão em direto na TVI.
O onze provável do Nice: Diouf, Mendy, Bah, Oppong, Clauss, Boudaoui, Louchet, Bard, Bouanani, Moffi e Jansson.