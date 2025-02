Esta quarta-feira, o Benfica defronta o Mónaco na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. As duas graves lesões contraídas por Manu e Bah no último duelo frente ao Moreirense para o Campeonato deram algumas dores de cabeça a Lage.

Leandro Santos foi uma das novidades na convocatória para o duelo no Mónaco mas Tomás Araújo deve assumir a lateral direita no onze benfiquista.

Di María e Arthur Cabral viajaram também com a equipa, depois de ambos terem falhado o encontro com os cónegos e o argentino deve mesmo ser opção na frente do ataque das águias.

Em Portugal ficaram juntamente com os recentes lesionados, Renato Sanches, Tiago Gouveia e ainda Bruma, que não foi inscrito pelo Benfica na máxima competição europeia devido à suspensão de dois jogos que ainda tem para cumprir nas provas da UEFA.

Veja na galeria associada o onze provável do Benfica na noite desta quarta-feira.

O duelo entre o Benfica e o Mónaco, o segundo nesta edição da Liga dos Campeões [na Fase de Liga o Benfica venceu por 2-3], tem início às 20h desta quarta-feira, com acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.

Onze provável do Mónaco: Majecki, Caio Henrique, Mawissa Elebi , Kehrer, Vanderson, Zakaria, Magassa, Minamino, Biereth, Akliouche e Embolo.