Kylian Mbappé venceu o prémio para melhor golo da última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O jogador francês do PSG levou a melhor sobre os portugueses João Mário e Jota, do Benfica e do Celtic, respetivamente, e que também estavam nomeados, juntamente com Choupo-Moting.

A potência da arrancada ed Mbappé, que nem com Gatti pendurado nele abrandou, valeu-lhe o prémio para melhor golo.

Veja nos vídeos associados a este artigo os quatro golos que estavam nomeados.