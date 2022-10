O Benfica empatou com o PSG (1-1) no Parque dos Príncipes, em França, na quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões 2022/23.

Um penálti de Kylian Mbappé deu vantagem à equipa de Paris, aos 39 minutos. Mas outra grande penalidade deu azo ao empate: Rafa sofreu penálti e João Mário fez o 1-1 final, aos 61 minutos.

Com este resultado, as duas equipas permanecem no topo do Grupo H, ambas com oito pontos.

A Juventus tem três pontos, tal como o Maccabi Haifa.

FICHA DE JOGO