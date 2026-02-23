João Tralhão vai render José Mourinho na conferência de antevisão ao jogo entre Real Madrid e Benfica, já em pleno Bernabéu.

O técnico principal das águias foi expulso no jogo da primeira mão do play-off e não estará, por isso, presente para prestar declarações aos jornalistas. A comitiva encarnada, de resto, parte para a capital espanhola na manhã desta terça-feira (10h30), num voo que parte do Aeroporto Humberto Delgado.

Em solo espanhol, o Benfica realiza um treino de adaptação ao relvado às 16h (horas de Lisboa), sendo que meia hora antes, Tralhão e um jogador vão fazer a antevisão ao jogo. Recorde-se que as águias partem em desvantagem para o jogo da segunda mão do play-off de acesso aos «oitavos» da Champions, após terem perdido por 1-0 no Estádio da Luz.