Samuel Dahl, jogador do Benfica, em declarações na Flash Interview da Sport TV depois do empate 3-3 frente ao Mónaco na segunda mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões:

[O que fez a diferença neste encontro?]

«Hoje foi 100 por cento espírito de equipa, muita luta. Vimos o jogo, foi muito de altos e baixos, eles tinham um ataque e nós também. Mas no final marcámos três golos e também sofremos três, mas passámos. Esse era o principal objetivo.»

[Como é que viu o jogo? Especialmente na primeira parte, foi muito difícil]

«Sim, claro. Todas as equipas nesta fase são muito boas, por isso sabíamos que ia ser um jogo difícil. Às vezes somos melhores, às vezes eles são melhores, por isso há muitos altos e baixos. Foi um jogo difícil.»

[Os adeptos também fizeram a diferença?]

«Sim, claro. Fazem sempre uma grande diferença. E aqui em casa temos um apoio inacreditável. Por isso só posso agradecer a todos os adeptos do Benfica que aqui estão.»

[O que é que prefere, Barcelona ou Liverpool?]

«É uma pergunta muito difícil. Estou contente por estarmos lá e depois veremos quem vamos defrontar.»