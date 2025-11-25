Samuel Dahl, em declarações na flash interview da SportTV, após a vitória do Benfica sobre o Ajax por 2-0, na quinta jornada da fase de liga da Champions:

Análise à vitória sobre o Ajax

«Sinto-me muito Feliz, pelo troféu e espero que venham mais. Foi um esforço coletivo muito bom, sofremos um pouco contra uma boa equipa, mas o mais importante é que conseguimos três pontos.»

Importância dos três pontos na Champions

«Há altos e baixos durante qualquer jogo. Começámos bem o jogo, depois fomos um pouco abaixo e eles tiveram mais posse de bola e criaram algumas oportunidades de golo. Na segunda parte tivemos mais controlo e no fim conquistámos os três pontos. Os adeptos foram muito importantes para a nossa exibição. Quando eles nos apoiam desta forma, em casa ou fora, é importante. Esta vitória é tão deles como nossa.»