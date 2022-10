Danilo não chegou a jogar pela equipa principal do Benfica, e mais tarde até se tornou uma referência no FC Porto, mas rejeita a ideia de vingança no regresso à Luz, com a camisola do Paris Saint-Germain.

«Vingança? De todo. Foi um clube que me deu muito. Deu-me a oportunidade de estar aqui, deu-me a oportunidade de me tornar profissional», respondeu o internacional português, em conferência de imprensa.

Quem falha o regresso à Luz é Renato Sanches, que está lesionado, com Danilo a revelar que o colega de equipa «está triste». «Gostaria muito de jogar frente ao Benfica», acrescentou.

«Os pontos fortes do Benfica são essencialmente o grupo, a forma de trabalhar defensivamente e ofensivamente. O Benfica tem jogadores muito experientes e tem um misto de juventude. Durante os cinco anos que joguei no FC Porto foi sempre muito difícil jogar aqui. É um estádio com capacidade para 65 mil pessoas. Vai ser um jogo muito quente. Vamos trabalhar para levar os três pontos para Paris», referiu ainda Danilo.