Darwin Nuñez foi eleito o melhor em campo na vitória do Benfica sobre o Barcelona (3-0), no Estádio da Luz, em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O avançado falou á Eleven no final do jogo:

[Prémio de melhor em campo]

- É muito importante para mim ganhar este troféu, mas o mais importante é a vitória da equipa. Nenhum jogo vai ser fácil para nós, mas para eles também não, vamos defender a camisola do Benfica e vamos passo a passo.

[O que sente depois de marcar dois golos ao Barcelona?]

- É um sonho que tenho desde sempre defrontar uma grande equipa como o Barça e fazer golos. Agradeço aos meus colegas pelo apoio que me têm dado desde que cheguei ao Benfica.