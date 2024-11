O Benfica deslocou-se até ao reduto do Mónaco esta quarta-feira e venceu, por 3-2, num jogo em que Di María voltou a estar em excelente plano, com duas assistências essenciais para o triunfo dos encarnados.

Este resultado deixou o Benfica na 14.ª posição, com nove pontos somados e três vitórias em cinco jogos, sendo que as águias mantêm os cinco pontos de vantagem para o PSG, a primeira equipa fora da zona de acesso ao play-off.

Lá fora, a imprensa internacional destacou também a exibição de Di María, que nos últimos três encontros apontou cinco golos e juntou ainda três assistências.

RMC Sport:

«Resultado cruel para o Mónaco. Reduzido a dez após a expulsão de Singo aos 58 minutos, os monegascos desabaram nos minutos finais do encontro. Tudo aconteceu quando a equipa já estava reduzida a dez elementos, frente ao Benfica. No fim de um jogo muito disputado e cheio de reviravoltas, o Mónaco sofreu finalmente o seu primeiro revés na Liga dos Campeões.»

Marca:

«Saiu da Argentina, mas Ángel Fabián Di María é eterno. O "El Fideo" não acaba, está no ponto e continua a brilhar na Champions. Aos 36 anos, liderou a remontada do Benfica no Mónaco com dois cruzamentos milimétricos finalizados por Arthur Cabral e Amdouni. A primeira parte foi uma montanha-russa. O Mónaco começou por sufocar o Benfica, que simplesmente aguentou o vendaval, à espera que o rumo do jogo mudasse a seu favor. Depois de um fim de jogo impróprio para cardíacos, a derrota deixa o Mónaco na oitava posição, enquanto que o Benfica é 14.º classificado.»

AS:

«Di María é imortal. Podia continuar a jogar durante mais dez anos e mantinha o seu talento intacto, com uma facilidade surpreendente, como se tivesse 25 anos. O argentino deu a volta a um jogo em que o Benfica estava a perder aos 84 minutos. Com dois cruzamentos milimétricos, marca registada do argentino, Arthur Cabral e Amdouni deram o triunfo aos encarnados, que jogaram contra dez elementos na segunda parte.»

Mundo Deportivo:

«Um sublime Di María assalta o Principado. O argentino é um daqueles jogadores que deviam ser eternos. Acabado de marcar cinco golos nos últimos dois jogos do Benfica, colocou as águias às costas e decidiu, com duas assistências nos minutos finais, um duelo que teve absolutamente de tudo.»