Angel Di María, jogador do Benfica, em declarações à Sport TV, depois da derrota, no Estádio da Luz, diante do Feyenoord (1-3), em jogo da terceira jornada da Liga dos Campeões:

O Benfica vinha de seis vitórias consecutivas, o que faltou esta noite?

- Acho que faltou agressividade, isso foi o principal. Não fomos agressivos como fomos nos outros jogos, falhamos, oferecemos golos, com erros que não costumamos cometer. A Champions é assim, quando ofereces, no final acabas por perder. É difícil depois dar a volta ao resultado, corres contra o tempo, há muita coisas contra. Foi isso que aconteceu.

Depois da goleada ao Atlético Madrid, o jogo desta noite foi muito diferente?

Os jogos da Champions são sempre difíceis, todas as equipas são diferentes. Com o Atlético fizemos um grande jogo, hoje tentámos fazer o mesmo, mas eles também têm mérito, jogam muito rápido. Nós já sabíamos disso, mas não os conseguimos controlar e acabámos por perder.

É um dos jogadores mais experientes do plantel, que mensagem vai deixar no balneário?

- É futebol, isto vai passar. Perdemos hoje, agora temos de pensar no que aí vem. Vamos ter um jogo do campeonato no domingo, temos de seguir em frente.

Como é está a sentir este Benfica sob o comando de Bruno Lage?

- Muito bem. Estamos tristes pelo jogo de hoje, porque estávamos a ter um grande desempenho, de vitória em vitória. Parecia que já tínhamos dado a volta à situação, mas hoje perdemos. Frente ao Rio Ave temos de tentar voltar às vitórias. Hoje tivemos muitos adeptos a apoiar, oxalá que no domingo também estejam cá.