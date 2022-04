Diogo Gonçalves foi a única alteração na equipa do Benfica em Anfield por comparação com a primeira mão dos quartos de final da Champions, disputada na Luz. O internacional sub-21 português ocupou o lugar que habitualmente é de Rafa, impedido de jogar por lesão.



Após o encontro, na sala de imprensa do anfiteatro dos «reds», Veríssimo explicou a titularidade de Diogo Gonçalves e a sua saída ao intervalo.



«Pelas características que tem, o Diogo é um ala que tanto pode jogar à direita como à esquerda. Hoje jogou à esquerda para controlar o lateral-direito, não sabíamos se ia jogar o Alexander-Arnold ou o Goméz, e ajudar o Grimaldo no processo defensivo para que este pudesse vir para zonas mais interiores e controlar o extremo do Liverpool. Normalmente o lateral-direito projeta-se mais. Isso implicou colocar o Everton na direita com um posicionamento mais subido, de forma a que conseguirmos sair em transição. Como fizemos na Luz com o Rafa. Julgo que isso foi conseguido em muitos momentos», começou por explicar.



«Como ao intervalo o resultado não estava a nosso favor e sabendo que tínhamos de ganhar, tomei uma opção mais ofensiva. O Darwin descaiu para a esquerda e o Roman [Yaremchuk] ficou na frente. A substituição do Diogo não se deveu pelo facto de ele estar mal, mas foi por causa da estratégia para a segunda parte», acrescentou.



O treinador das águias frisou ainda que a equipa deve ter como objetivo marcar presença nas fases a eliminar da Liga dos Campeões.



«Em função da grandeza do clube, o objetivo do Benfica é passar a fase de grupos e estar nestas eliminatórias. O objetivo passa sempre por isso. Temos consciência de que pelo caminho vamos encontrar equipas de grande qualidade. Não nos podemos esquecer que tivemos de passar o grupo juntamente com o Bayern e de deixar o Barça para trás. Essas são equipas com grande poderio. Pelo historial e pela grandeza do Benfica, o objetivo tem de ser estas nestas fases a eliminar. Tem de ser assim no futuro», sublinhou.