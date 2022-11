Benfica e FC Porto conhecem, esta segunda-feira, a partir das 11 horas, os respetivos adversários na eliminatória dos oitavos de final da Liga dos Campeões, no sorteio.

O sorteio realiza-se em Nyon, na Suíça, sendo que águias e dragões surgem no lado dos primeiros classificados na fase de grupos, tendo, cada um, sete possíveis oponentes.

Ambos os clubes podem encontrar Inter de Milão, Liverpool, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Leipzig ou Milan, sedo que o Benfica pode ainda encontrar o Club Brugge (segundo classificado no grupo do FC Porto) e os azuis e brancos podem ter pelo caminho o Paris Saint-Germain, que ficou em segundo lugar no grupo do Benfica.

Siga aqui, em direto TV, o sorteio dos oitavos de final da Champions.