Florentino Luís, médio do Benfica, em declarações à CNN Portugal, depois da goleada do Benfica ao Club Brugge (5-1), no Estádio da Luz, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões:

Que avaliação é que faz desta vitória expressiva do Benfica?

- Era um jogo que ia ser difícil, foi difícil, mas a equipa esteve muito bem, muito coesa, sabia as ideias que tinha para o jogo e conseguimos pô-las em prática. Acho que foi uma vitória justa.

Uma eliminatória com o parcial de 7-1, até onde pode ir o Benfica nesta competição?

Agora vamos sonhar com os quartos de final, vamos tentar passar essa fase. Temos uma ambição grande, mas agora vamos pôr a Champions de lado, temos o campeonato, vamos ter um jogo muito importante [com o Marítimo] e queremos ganhar mais três pontos no fim de semana.

O Florentino esteve emprestado, voltou e agora é um dos indiscutíveis. Como se sente neste novo papel?

Sinto-me bem, primeiro estou grato a Deu por estar aqui neste lugar. É um prazer jogar no Benfica, é um clube que me formou e que me deu sempre as melhores condições para estar aqui. Os empréstimos foram fundamentais para o meu crescimento e, graças a Deus, estou aqui. Sou um jogador fundamental, como todos os outros são.