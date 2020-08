Ederson e Nelson Semedo viveram há dias a tristeza da eliminação da Champions, com o Manchester City e o Barcelona a caírem aos pés do Lyon e do Bayern Munique, respetivamente.

E aparentemente, ambos ficaram por Lisboa para retemperar as forças. Nesta terça-feira, Taarabt partilhou uma foto com os dois ex-Benfica, os três sorridentes, e com Ederson equipado à Benfica.

«Que prazer ver-vos hoje, meus irmãos», escreveu Taarabt no Instagram a acompanhar a fotografia.